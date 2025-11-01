Transfert à 38M€ : C’est le choc au PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG a visiblement fait une belle opération en recrutant Nuno Mendes pour 38M€ en 2021. Initialement prêté avec option d’achat, l’international portugais a rapidement convaincu son monde. Le défenseur de 23 ans se mue peu à peu comme le meilleur latéral gauche du monde, et ne cesse de surprendre au sein du club de la capitale.

Lors de l’été 2021, le PSG a frappé un grand coup sur le mercato. L’attention s’est naturellement tournée vers les signatures de Lionel Messi et Sergio Ramos. Mais le club de la capitale a aussi réalisé un très joli coup en recrutant Nuno Mendes. Sensationnel avec le Sporting CP, le Portugais a débarqué en prêt chez les Rouge-et-Bleu.

Le PSG a déboursé 38M€ pour Nuno Mendes Et il n’a pas fallu longtemps à Nuno Mendes pour convaincre son monde. Le PSG a d’ailleurs levé son option d’achat de 38M€ pour s’attacher définitivement les services du latéral gauche. Depuis, ce dernier n’a cessé d’évoluer jusqu’à devenir l’un des meilleurs à son poste. Et si son talent sur le terrain n’est plus à prouver, Nuno Mendes continue néanmoins de surprendre au PSG.