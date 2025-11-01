Transfert à 38M€ : C’est le choc au PSG !

Le PSG a visiblement fait une belle opération en recrutant Nuno Mendes pour 38M€ en 2021. Initialement prêté avec option d’achat, l’international portugais a rapidement convaincu son monde. Le défenseur de 23 ans se mue peu à peu comme le meilleur latéral gauche du monde, et ne cesse de surprendre au sein du club de la capitale.
Lors de l’été 2021, le PSG a frappé un grand coup sur le mercato. L’attention s’est naturellement tournée vers les signatures de Lionel Messi et Sergio Ramos. Mais le club de la capitale a aussi réalisé un très joli coup en recrutant Nuno Mendes. Sensationnel avec le Sporting CP, le Portugais a débarqué en prêt chez les Rouge-et-Bleu.
Le PSG a déboursé 38M€ pour Nuno Mendes
Et il n’a pas fallu longtemps à Nuno Mendes pour convaincre son monde. Le PSG a d’ailleurs levé son option d’achat de 38M€ pour s’attacher définitivement les services du latéral gauche. Depuis, ce dernier n’a cessé d’évoluer jusqu’à devenir l’un des meilleurs à son poste. Et si son talent sur le terrain n’est plus à prouver, Nuno Mendes continue néanmoins de surprendre au PSG.
Son naturel surprend au PSG
Comme le rapporte L’Equipe, le Portugais fait preuve d’une fluidité étonnante dans son français lorsqu’il évoque ses performances. Mais c’est surtout dans l’intimité du vestiaire que Nuno Mendes surprend. Ses « wesh », ses « c’est relou », ses « mon gars », ses jurons et son accent feraient sourire ses interlocuteurs au PSG. Le défenseur de 23 ans est devenu un joueur à part chez les Rouge-et-Bleu, et son ascension ne semble que commencer.