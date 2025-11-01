Transfert de Lamine Yamal au PSG : Luis Enrique a tranché, c’est validé ?

Lamine Yamal attiserait les convoitises des propriétaires qataris du PSG selon les récentes révélations du journaliste Romain Molina. Cependant, le recrutement du crack barcelonais ne semble pas entrer dans les critères de la nouvelle politique sportive instaurée par Luis Enrique et Luis Campos. Selon vous, faut-il miser sur l’Espagnol à l’avenir ?
Il y a quelques semaines, le journaliste Romain Molina lâchait une bombe au sujet de Lamine Yamal, que l’on annonce dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois. « A Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris », confiait-il sur sa chaîne YouTube.
« Luis Enrique, et Luis Campos n'ont pas donné de feu vert pour une arrivée de Yamal »
Mais si l’état-major du PSG aurait des vues sur le crack du FC Barcelone, la direction sportive ne serait pas sur la même longueur d’onde pour le moment. « Il a eu pas mal de volontés ces dernières années et beaucoup d'entre elles se sont réalisées. Moi, ce que je peux te dire en tout cas c'est que dans le PSG actuel, et Luis Enrique, et Luis Campos, ils n'ont pas donné de feu vert pour une arrivée de Yamal », a indiqué le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, invité d’Aliotalk.
« Si demain, il faut aller chercher Yamal, ça va coûter plus de 200M€ »
« Ça irait à l'encontre de certaines choses qu'ils sont en train de mettre en place », ajoutait le journaliste de RMC. Depuis l’arrivée de Luis Enrique à la tête du PSG en 2023, la priorité est mise sur les jeunes joueurs, souvent méconnus du grand public, capables de se fondre dans le collectif. Le recrutement de stars a ainsi été mis de côté. « Si demain, il faut aller chercher Yamal, ça va coûter plus de 200M€. A ce prix-là et compte tenu de l'effectif actuel du PSG, est-ce qu'ils vont se positionner sur Yamal ? Je ne crois pas du tout », concluait Fabrice Hawkins.
Alors selon vous, Lamine Yamal doit-il venir au PSG ? A vos votes !