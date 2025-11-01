Transfert de Lamine Yamal au PSG : Luis Enrique a tranché, c’est validé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lamine Yamal attiserait les convoitises des propriétaires qataris du PSG selon les récentes révélations du journaliste Romain Molina. Cependant, le recrutement du crack barcelonais ne semble pas entrer dans les critères de la nouvelle politique sportive instaurée par Luis Enrique et Luis Campos. Selon vous, faut-il miser sur l’Espagnol à l’avenir ?

Il y a quelques semaines, le journaliste Romain Molina lâchait une bombe au sujet de Lamine Yamal, que l’on annonce dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois. « A Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris », confiait-il sur sa chaîne YouTube.

« Luis Enrique, et Luis Campos n'ont pas donné de feu vert pour une arrivée de Yamal » Mais si l’état-major du PSG aurait des vues sur le crack du FC Barcelone, la direction sportive ne serait pas sur la même longueur d’onde pour le moment. « Il a eu pas mal de volontés ces dernières années et beaucoup d'entre elles se sont réalisées. Moi, ce que je peux te dire en tout cas c'est que dans le PSG actuel, et Luis Enrique, et Luis Campos, ils n'ont pas donné de feu vert pour une arrivée de Yamal », a indiqué le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, invité d’Aliotalk.