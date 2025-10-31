Lamine Yamal au PSG : La réponse de Luis Enrique pour le transfert XXL !

Malgré une prolongation jusqu'en 2031 et une clause libératoire d'un milliard d'euros au FC Barcelone, Lamine Yamal ferait rêver le Qatar. En effet, recruter le crack blaugrana au PSG aurait été érigé en priorité. Pour autant, verra-t-on un jour Yamal au sein du club parisien ? Luis Enrique ne serait visiblement pas le plus emballé par cette possibilité.
Il y a quelques jours, c'est Romain Molina qui avait lâché une bombe sur la possibilité de voir Lamine Yamal être recruté par le PSG. Ainsi, le journaliste avait balancé à propos du crack du FC Barcelone et le rêve des Qataris : « A Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris ».
« Ils n'ont pas donné de feu vert pour une arrivée de Yamal »
Lamine Yamal au PSG ? A en croire Fabrice Hawkins, ça s'annonce compliqué. En effet, pour Aliotalk, le journaliste de RMC a expliqué : « L'émir du Qatar veut recruter Yamal, c'est vrai ? Il a eu pas mal de volontés ces dernières années et beaucoup d'entre elles se sont réalisées. Moi, ce que je peux te dire en tout cas c'est que dans le PSG actuel, et Luis Enrique, et Luis Campos, ils n'ont pas donné de feu vert pour une arrivée de Yamal ».
« Si demain, il faut aller chercher Yamal, ça va coûter plus de 200M€ »
« Ça irait à l'encontre de certaines choses qu'ils sont en train de mettre en place. Si demain, il faut aller chercher Yamal, ça va coûter plus de 200M€. A ce prix là et compte tenu de l'effectif actuel du PSG, est-ce qu'ils vont se positionner sur Yamal ? Je ne crois pas du tout », a-t-il ensuite ajouté concernant le crack du FC Barcelone.