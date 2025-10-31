Lamine Yamal au PSG : La réponse de Luis Enrique pour le transfert XXL !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré une prolongation jusqu'en 2031 et une clause libératoire d'un milliard d'euros au FC Barcelone, Lamine Yamal ferait rêver le Qatar. En effet, recruter le crack blaugrana au PSG aurait été érigé en priorité. Pour autant, verra-t-on un jour Yamal au sein du club parisien ? Luis Enrique ne serait visiblement pas le plus emballé par cette possibilité.

Il y a quelques jours, c'est Romain Molina qui avait lâché une bombe sur la possibilité de voir Lamine Yamal être recruté par le PSG. Ainsi, le journaliste avait balancé à propos du crack du FC Barcelone et le rêve des Qataris : « A Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris ».

« Ils n'ont pas donné de feu vert pour une arrivée de Yamal » Lamine Yamal au PSG ? A en croire Fabrice Hawkins, ça s'annonce compliqué. En effet, pour Aliotalk, le journaliste de RMC a expliqué : « L'émir du Qatar veut recruter Yamal, c'est vrai ? Il a eu pas mal de volontés ces dernières années et beaucoup d'entre elles se sont réalisées. Moi, ce que je peux te dire en tout cas c'est que dans le PSG actuel, et Luis Enrique, et Luis Campos, ils n'ont pas donné de feu vert pour une arrivée de Yamal ».