Désiré Doué blessé : Son remplaçant arrive au PSG ?

Mercredi à Lorient, le PSG a perdu Désiré Doué sur blessure. Son indisponibilité est incertaine, mais l'international français ne devrait pas revenir avant l'année prochaine. Une situation qui pourrait pousser les Parisiens à recruter cet hiver. Mais est-ce la bonne solution ?
C'est un nouveau coup dur pour le PSG. Alors que l'infirmerie commençait à se vider sérieusement, Désiré Doué s'est blessé de façon importante mercredi à Lorient. Peu après l'heure de jeu, sur une action qui semblait anodine, l'international français s'est arrêté net en se tenant la cuisse avant de sortir sur une civière en larmes.
Doué absent plusieurs semaines
Au lendemain de la blessure de Désiré Doué, le PSG a communiqué officiellement : « Blessé lors du match face à Lorient, Désiré Doué souffre d’une lésion musculaire de la cuisse droite et sera indisponible quelques semaines. Un nouveau point sera fait après la trêve internationale. » Autrement dit, l'international français ne devrait plus rejouer en 2025.
Pas de mouvements cet hiver ?
Une situation qui pourrait pousser le PSG à réfléchir à se renforcer cet hiver afin de compenser la blessure de Désiré Doué, et surtout anticiper d'autres coups durs similaires. Et pourtant, comme révélé par le10sport.com, le PSG a décidé de ne pas recruter durant le mois de janvier. Contrairement au précédent mercato d'hiver, qui avait vu le club de la capitale lâcher 70M€ pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, cette fois-ci, les Parisiens devraient être beaucoup plus discret.
Selon vous, le PSG doit-il recruter cet hiver ?