Désiré Doué blessé : Son remplaçant arrive au PSG ?

Mercredi à Lorient, le PSG a perdu Désiré Doué sur blessure. Son indisponibilité est incertaine, mais l'international français ne devrait pas revenir avant l'année prochaine. Une situation qui pourrait pousser les Parisiens à recruter cet hiver. Mais est-ce la bonne solution ?

C'est un nouveau coup dur pour le PSG. Alors que l'infirmerie commençait à se vider sérieusement, Désiré Doué s'est blessé de façon importante mercredi à Lorient. Peu après l'heure de jeu, sur une action qui semblait anodine, l'international français s'est arrêté net en se tenant la cuisse avant de sortir sur une civière en larmes.

Doué absent plusieurs semaines Au lendemain de la blessure de Désiré Doué, le PSG a communiqué officiellement : « Blessé lors du match face à Lorient, Désiré Doué souffre d’une lésion musculaire de la cuisse droite et sera indisponible quelques semaines. Un nouveau point sera fait après la trêve internationale. » Autrement dit, l'international français ne devrait plus rejouer en 2025.