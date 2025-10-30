«Personne ne le connaît» : Transfert choc au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au poste de directeur sportif du PSG en 2022, Luis Campos boucle rapidement son premier coup et sans surprise, il s'agit d'un joueur portugais, à savoir Vitinha. Un transfert estimé à 40M€ qui a toutefois largement fait parler compte tenu du fait que le milieu de terrain du FC Porto était méconnu du grand public.

En 2022, Luis Campos boucle son premier transfert en tant que directeur sportif du PSG en lâchant 40M€ pour recruter Vitinha. Un transfert qui a posé de nombreuses questions compte tenu du fait que le milieu de terrain du FC Porto avait échoué à Wolverhampton. Et alors que Vitinha a fait taire les critiques ces derniers mois, Fabrice Hawkins, journaliste de RMC, rappelle que la signature du Portugais avait tout de même intrigué en 2022.

Vitinha, le transfert qui a fait parler au PSG « Vitinha, quand il arrive, très peu de gens l'ont vu jouer (...) Quand il arrive, c'est un investissement important, et tout le monde se dit "mais pourquoi est-il allé chercher un joueur que personne ne connaît pour ce montant-là ?" Des connexions sont faites avec son agent Jorge Mendes, parce qu'on dit qu'il a fait Vitinha parce que son ami est Jorge Mendes », raconte-t-il au micro de la chaîne YouTube d'Aliotalk avant de poursuivre.