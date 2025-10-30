Transfert : L'OM le fait signer «pour une bouchée de pain» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant disputé plus de 300 matchs sous le maillot de l'OM, Mathieu Valbuena avait été recruté en 2006. Le club phocéen était alors parti le chercher à Libourne, en National. A cette époque, Valbuena était clairement inconnu du grand public. L'OM aura donc réussi à flairer le gros coup, d'autant plus qu'il n'a pas coûter très cher.

Se régalant aujourd'hui en Grèce, avec l'équipe B de l'Olympiakos, Mathieu Valbuena avait connu un premier passage au sein du club basé au Pirée. Ayant joué entre 2019 et 2023, l'ancien de l'OM avait alors été recruté par un certain José Anigo. C'était déjà lui qui avait fait venir Valbuena à Marseille. Un transfert qui avait eu lieu en 2006 et qui n'avait alors coûté que 800 000€ à l'OM.

« Il m'a pris pour une bouchée de pain à l'OM » En le recrutant à l'OM, José Anigo a donc été à l'origine de tout pour Mathieu Valbuena. Pour L'Equipe, l'ancien du club phocéen a d'ailleurs avoué : « José Anigo est le facteur X de ma carrière. Il m'a pris pour une bouchée de pain à l'OM et me voilà à finir avec lui en Grèce... ».