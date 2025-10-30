Départs à l'OM : Le coup de pression de De Zerbi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant quelques matchs que l'OM n'affiche pas un très bon visage. Ce mercredi, les Olympiens n'ont pu faire mieux qu'un match nul face à Angers (2-2). Et voilà que Roberto De Zerbi n'a clairement pas aimé ce qu'il a vu. Au point de pousser l'entraîneur de l'OM à mettre un coup de pression sur la légitimité de ses joueurs et lui-même dans le club.

Repris dans les arrêts de jeu, l'OM a donc dû se contenter du nul face à Angers (2-2). Une contre-performance de la part des joueurs de Roberto De Zerbi. D'ailleurs, sur son banc de touche, l'entraîneur italien a laissé éclater sa colère face à la tournure du match. Et De Zerbi a remis cela en conférence de presse d'après-match, allant jusqu'à remettre en question son avenir et celui de ses joueurs à l'OM.

« Il faut comprendre si l’on mérite de faire partie de cet OM » C'est un Roberto De Zerbi qu'on a retrouvé après la rencontre face à Angers. Devant les journalistes, rapporté par Le Phocéen, l'entraîneur de l'OM a alors balancé : « Je vais vous dire ce que j’ai dit aux joueurs. Depuis que je suis ici, un an plus ou moins, je n’ai rien à reprocher au club, qui a toujours essayé de hausser le niveau. Que ce soit Pablo Longoria, Medhi Benatia, qui essaye de changer beaucoup de choses au club pour progresser. Apporter des changements avec courage, pour le bien du club. On essaie de pousser l’OM vers le haut. Maintenant, il faut comprendre si l’on mérite de faire partie de cet OM ».