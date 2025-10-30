Un joueur de l'OM envoyé à l'hôpital, la grande frayeur !

Ce mercredi soir, face à Angers, l'OM s'est fait une frayeur en voyant Bilal Nadir s'écrouler tout seul sur le terrain. Visiblement victime d'un malaise, le jeune Olympien a dû être évacué sur civière avant de partir ensuite à l'hôpital. Forcément, on attendait des nouvelles de l'état de santé de Nadir et Roberto De Zerbi a donné quelques réponses.
Après le match nul du PSG à Lorient, l'OM avait l'occasion de reprendre la tête de la Ligue 1. Malheureusement, le club phocéen a laissé des points en route face à Angers, concédant le nul en fin de match (2-2). Une rencontre au cours de laquelle on s'est inquiété pour Bilal Nadir. En effet, victime d'un malaise sur le terrain, le joueur de l'OM a dû sortir sur civière et est ensuite parti à l'hôpital.
« Il est parti à l’hôpital faire des tests »
En conférence de presse d'après-match, Roberto De Zerbi a donné des nouvelles de Bilal Nadir. L'entraîneur de l'OM a alors confié : « Des nouvelles de Nadir ? Nadir a repris connaissance. Il est parti à l’hôpital faire des tests. On est tous préoccupés, on espère qu’il n’y a rien de grave ».
« Il va bien, et c’est le plus important »
De son côté, Matt O'Riley a lui fait savoir à propos de son coéquipier à l'OM : « Il va bien, et c’est le plus important. Bien sûr, on voulait gagner ce match, mais le voir aller bien, c’est essentiel. Sur le moment, c’était un petit choc pour tout le monde, mais il va mieux et on lui souhaite un bon rétablissement ».