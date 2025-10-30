Un joueur de l'OM envoyé à l'hôpital, la grande frayeur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, face à Angers, l'OM s'est fait une frayeur en voyant Bilal Nadir s'écrouler tout seul sur le terrain. Visiblement victime d'un malaise, le jeune Olympien a dû être évacué sur civière avant de partir ensuite à l'hôpital. Forcément, on attendait des nouvelles de l'état de santé de Nadir et Roberto De Zerbi a donné quelques réponses.

Après le match nul du PSG à Lorient, l'OM avait l'occasion de reprendre la tête de la Ligue 1. Malheureusement, le club phocéen a laissé des points en route face à Angers, concédant le nul en fin de match (2-2). Une rencontre au cours de laquelle on s'est inquiété pour Bilal Nadir. En effet, victime d'un malaise sur le terrain, le joueur de l'OM a dû sortir sur civière et est ensuite parti à l'hôpital.

« Il est parti à l’hôpital faire des tests » En conférence de presse d'après-match, Roberto De Zerbi a donné des nouvelles de Bilal Nadir. L'entraîneur de l'OM a alors confié : « Des nouvelles de Nadir ? Nadir a repris connaissance. Il est parti à l’hôpital faire des tests. On est tous préoccupés, on espère qu’il n’y a rien de grave ».