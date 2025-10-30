Laure Boulleau menacée de mort, «c'est horrible» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Devenue consultante sur Canal+ suite à sa carrière de joueuse professionnelle avec le PSG et l'équipe de France, Laure Boulleau n'a pas vécu que des moments simples sur la chaine cryptée. C'est ainsi qu'elle avait notamment reçu de nombreuses insultes et même des menaces de mort à propos de son avis sur l'arrivée d'Alexis Sanchez à l'OM. Une période difficile pour Laure Boulleau.

Au moment de l'arrivée d'Alexis Sanchez à l'OM, Laure Boulleau n'était pas la plus emballée et la plus optimiste. Ainsi, concernant le Chilien, la consultante de Canal+ avait fait savoir : « Je ne suis pas ultra-convaincue par cette idée. J'ai l'impression qu'il est l'ombre de lui-même depuis quatre ans ». Le fait est qu'Alexis Sanchez a été une réussite à l'OM et les fans du club phocéen n'ont alors pas manqué de le rappeler à Laure Boulleau. Ça a alors dérapé sur les réseaux sociaux avec de multiples insultes et même des menaces de mort.

« Globalement, on me dit souvent que mes analyses sont pertinentes » Il y a quelques mois de cela, invitée de Hors Terrain, Laure Boulleau est revenue sur cette polémique partie de son avis sur Alexis Sanchez. C'est ainsi que l'ancienne joueuse du PSG avait expliqué : « Le moment Alexis Sanchez ? Ah c’est horrible ce truc. Il va y avoir une minorité, une goutte d’eau qui va réagir comme Alexis Sanchez, mais globalement, on me dit souvent que mes analyses sont pertinentes, que je travaille bien ».