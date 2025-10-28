Laure Boulleau : «Je l'aime beaucoup», son coup de foudre à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 256 réalisations, club fétiche de Laure Boulleau, Kylian Mbappé dispose d'une place spéciale dans le coeur de l'ancienne défenseur du Paris Saint-Germain. En feu avec le Real Madrid après une première saison inachevée collectivement parlant, Mbappé a reconquis la consultante de Canal+.

Ancienne joueuse du PSG entre 2005 et 2018, Laure Boulleau s'est reconvertie consultante pour Canal+ dans la foulée de sa retraite. Sur le plateau du Canal Football Club et du Canal Champions Club, l'ex-internationale française suit l'actualité de son club de coeur et notamment des icônes qui y sont passées. C'est le cas du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe masculine du Paris Saint-Germain : Kylian Mbappé.

«C'est un joueur que j'aime beaucoup» Aujourd'hui au Real Madrid, le Soulier d'or européen a une fois de plus été inspiré pendant le Clasico dimanche après-midi avec un but marqué lors de la victoire madrilène face au FC Barcelone (2-1). Sur les ondes de Canal+, Laure Boulleau affirme avoir retrouvé un Kylian Mbappé conquérant qui a fait une introspection sur son niveau la saison passée afin de redevenir le joueur qu'elle « aime beaucoup ». « Mbappé ? Je reste persuadée qu'il y a eu une remise en question de sa part. Et j'en suis ravie parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il l'a eu à l'intersaison, pas forcément parce qu'il a perdu du poids à la Coupe du monde des clubs, mais je pense que de se sentir en dehors de l'échiquier des meilleurs joueurs du monde, à un moment donné ça a dû le piquer tellement fort qu'il s'est forcément remis en question pour changer, faire ce qu'il sait faire, mais il n'a pas la même attitude sur le terrain non plus ».