Après le clash, Lamine Yamal se fait recadrer sur Instagram !

Amadou Diawara

Après avoir taclé le Real Madrid, Lamine Yamal est parti au clash avec plusieurs joueurs de Xabi Alonso, et ce, en lors du Clasico. Alors que le club merengue a battu le FC Barcelone ce dimanche après-midi, Jude Bellingham a recadré indirectement le crack de 18 ans sur les réseaux sociaux.

Avant le coup d'envoi du Clasico, Lamine Yamal s'est est pris au Real Madrid publiquement. Dans une vidéo publiée par la Kings League, le numéro 10 du FC Barcelone a laissé clairement entendre que le club merengue était avantagé par les arbitres : « Si Porcinos (l’équipe d'Ibai Llanos) est l’équivalent du Real Madrid dans la Kings League ? Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps… Si le Real Madrid vole ? Voyons… ».

Vinicius Jr et Carvajal ont clashé Yamal En story sur Instagram, Lamine Yamal en a remis une couche, mettant la pression au Real Madrid juste avant le Clasico contre le FC Barcelone. « La peur ? J'ai laissé la peur dans ma ville natale il y a longtemps. Le joueur qui sort du ghetto ne se bat pas pour la gloire. Il ne joue pas pour la gloire. Il joue pour son avenir. Il joue pour ne pas revenir au niveau où il était. La vraie pression n'est pas dans le stade. Elle est dans l'opinion de ses amis du premier jour. Quand il marque, il ne célèbre pas par ego. Il célèbre car il sait que ce but peut tout changer pour lui, son entourage, son quartier », pouvait-on lire et entendre dans une vidéo postée par le numéro 10 du Barça.