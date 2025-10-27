Laure Boulleau : «Je l’adore», la belle relation avec Bertrand Latour ! 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En débarquant chez Canal+, Bertrand Latour a notamment intégré la bande du Canal Champions Club où il peut notamment côtoyer Samir Nasri, David Ginola ou encore Laure Boulleau. Le journaliste s’est d’ailleurs exprimé sur sa relation avec l’ancienne joueuse du PSG et de l’équipe de France. Et visiblement, entre les deux collègues, le courant passe très bien.

Après sa carrière de joueuse professionnelle, Laure Boulleau a décidé de se reconvertir dans le monde des médias. Cela fait ainsi maintenant plusieurs années que celle qui a porté le maillot du PSG travaille comme consultante sur Canal+. On peut ainsi la retrouver aux côtés de Bertrand Latour lors des soirées de Ligue des Champions avec qui elle s’entend visiblement très bien.

« On se voit parfois en dehors du travail » Côtoyant donc Laure Boulleau à Canal+, Bertrand Latour s’est confié sur sa relation avec l’ancienne joueuse du PSG. C’est ainsi qu’il a notamment expliqué pour Aliotalk : « Je m’entends hyper bien avec Laure. On se voit parfois en dehors du travail ».