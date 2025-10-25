After Foot - RMC : Riolo se lâche en direct sur son avenir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Les années passent et pour le moment, Daniel Riolo est toujours l’une des figures de l’After Foot sur RMC. Mais voilà que la fin se rapproche inexorablement pour le journaliste. Quid alors de son avenir ? La question lui a été posée. Et voilà que pour le moment, Daniel Riolo a du mal à imaginer l’après…

A 55 ans, Daniel Riolo se rapproche petit à petit de la fin de sa carrière dans les médias. Alors que cela fait un moment qu’on peut l’entendre au micro de RMC, cela pourrait ne plus durer très longtemps. Riolo en a d’ailleurs dit plus sur ses plans sur ce sujet.

« Il faut qu’on me propose des choses pour que je réfléchisse » Présent au micro de l’émission Anais Matin sur RMC avant la sortie de son livre, Daniel Riolo a été interrogé sur son avenir. C’est ainsi qu’il a notamment fait savoir à ce propos : « Je vais faire quoi après l’After ? Je ne sais pas quelle place… Il faut qu’on me propose des choses pour que je réfléchisse. Là, on est sur une autoroute, ça fait 20 ans ».