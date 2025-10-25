After Foot - RMC : Riolo se lâche en direct sur son avenir !

Les années passent et pour le moment, Daniel Riolo est toujours l’une des figures de l’After Foot sur RMC. Mais voilà que la fin se rapproche inexorablement pour le journaliste. Quid alors de son avenir ? La question lui a été posée. Et voilà que pour le moment, Daniel Riolo a du mal à imaginer l’après…
A 55 ans, Daniel Riolo se rapproche petit à petit de la fin de sa carrière dans les médias. Alors que cela fait un moment qu’on peut l’entendre au micro de RMC, cela pourrait ne plus durer très longtemps. Riolo en a d’ailleurs dit plus sur ses plans sur ce sujet.
« Il faut qu’on me propose des choses pour que je réfléchisse »
Présent au micro de l’émission Anais Matin sur RMC avant la sortie de son livre, Daniel Riolo a été interrogé sur son avenir. C’est ainsi qu’il a notamment fait savoir à ce propos : « Je vais faire quoi après l’After ? Je ne sais pas quelle place… Il faut qu’on me propose des choses pour que je réfléchisse. Là, on est sur une autoroute, ça fait 20 ans ».
« J’ai failli arrêter au mois de mai-juin l’année dernière »
Daniel Riolo n’est donc pas partie pour s’arrêter dans l’immédiat. Mais voilà que tout aurait pu se stopper il y a eu. En effet, la figure de l’After Foot a révélé pour la première fois : « L’année dernière, il s’est passé des choses. Je le raconte dans le livre pour la première fois, on en a jamais parlé publiquement. J’ai failli arrêter au mois de mai-juin l’année dernière. J’étais pas loin de quelque chose qui ressemble à une dépression, je n’avais plus du tout envie. Après l’épisode du mois d’avril et ce qui s’est passé dans la foulée autour de l’émission et des accusations absolument fallacieuses qui sont tombées sur nous ».