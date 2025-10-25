Bertrand Latour change de chaîne : La surprise qu’il n’avait pas imaginée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Journaliste de la chaîne L'Equipe jusqu'en 2024, Bertrand Latour a changé de cap pour rejoindre Canal+. Celui qui est réputé pour ses coups de gueule et ses avis bien tranchés a ainsi découvert la chaîne cryptée, un changement majeur qui ne lui fait pas peur : au contraire, il prend plaisir dans sa nouvelle vie.

Journaliste à La chaîne L'Equipe, Bertrand Latour a intégré l'équipe du Canal Football Club depuis l'année dernière, une nouvelle émission qui le passionne tout autant. A 33 ans, il semble complètement s'épanouir dans l'émission phare de la chaîne cryptée, notamment grâce à la Ligue des champions. Une compétition qui attire forcément le regard quand on est passionné de football.

La Ligue des champions à la clé, Bertrand Latour jubile En rejoignant une chaîne cryptée, Bertrand Latour pensait ne pas pouvoir bénéficier d'une exposition aussi importante qu'à L'Equipe. Il s'est vite rendu compte que ce n'était pas forcément le cas. « Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'Equipe ? Je travaille sur une chaîne détentrice de droits et les meilleurs droits. La Ligue des Champions, il y a le foot anglais, je suis moins amené à travailler dessus mais c'est quand même un catalogue de droit assez incroyable. Donc ça, c'est un changement qui est majeur de travailler avec ou sans les droits. Ça change tout dans les images, dans le récit, donc sur ce que je suis amené à parler » déclare-t-il sur la chaîne YouTube Aliotalk.