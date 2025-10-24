Kylian Mbappé - Lamine Yamal : Le clash annoncé en Espagne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche (16h15), le Real Madrid et le FC Barcelone vont s’affronter dans ce qui sera le premier Classico de la saison. Côté catalan, Lamine Yamal a déjà lancé le choc en tenant des propos provocateurs à l’égard du club madrilène. Selon la presse espagnole, les coéquipiers de Kylian Mbappé seraient exaspérés par le prodige de 18 ans.

Ce week-end, le premier Classico de la saison aura lieu. Le Real Madrid accueille le FC Barcelone au Santiago Bernabeu, donnant ainsi assez tôt dans la saison une possibilité pour Kylian Mbappé et Lamine Yamal de croiser le fer. Le prodige du Barça lui, n’a pas attendu avant de lancer les hostilités.

Lamine Yamal provoque le Real Madrid Lors d’un live pour la KingsLeague accompagné du célèbre streameur espagnol Ibai, Lamine Yamal a ouvertement provoqué les joueurs du Real Madrid, affirmant que ces derniers passaient leur temps à se plaindre. Le numéro 10 blaugrana a même rappelé à tout le monde qu’il avait déjà marqué contre les Merengue à l’extérieur la saison dernière : « Je dois marquer au Bernabeu ? Je l'ai déjà fait, tu ne t'en souviens pas ? ».