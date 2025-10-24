Clash en direct avec Kylian Mbappé : Il lui dit ses quatre vérités !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant un temps, Karim Benzema, Kylian Mbappé et Olivier Giroud évoluait ensemble en équipe de France. Cette période a coïncidé avec une diminution de transmissions entre l'actuel capitaine des Bleus et Giroud selon Bertrand Latour qui avait confronté Mbappé à ce sujet. Pour Aliotalk, le journaliste de Canal+ est revenu sur cet épisode.

En juin 2021, quelques jours après la victoire de l'équipe de France face à la Bulgarie en préparation de l'Euro (3-0), Kylian Mbappé se trouvait en conférence de presse. L'occasion pour Bertrand Latour de l'interroger sur une sortie médiatique d'Olivier Giroud à la suite de son doublé qui a retenu son attention comme quoi on refuserait de lui donner certains ballons.

«Il s'est senti visé vu qu'il était très énervé» En live avec Aliotalk, le journaliste de Canal+ s'est grandement livré sur cet épisode chaud en conférence de presse avec Kylian Mbappé. « Giroud avait été un peu agacé par ma question lui-même. Je le trouvais bizarre pour un mec qui avait marqué deux buts contre la Bulgarie à ce match-là. Je le connais un peu Giroud et je vois bien qu'il n'est pas tout à fait normal. Je lui pose la question, il balance ce qu'il a à balancer et ça met un feu terrible. Quelques jours plus tard, Mbappé va en conférence de presse et j'y suis. J'ai envie de le faire réagir à ça. Tout le monde avait compris que c'est lui qui était visé même s'il n'avait pas été cité. Il s'est senti visé vu qu'il était très énervé ».