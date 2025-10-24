Deschamps : «Je ferai tout pour y aller», l’annonce cash !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l'équipe de France et Jean-Philippe Mateta, l'histoire a véritablement débuté en ce mois d'octobre. Passé par les équipes espoirs et olympique, l'attaquant de 28 ans ne compte manquer l'ultime liste de Deschamps pour rien au monde. En conférence de presse, Mateta a vidé son sac.

Deux sélections et un but. Voici le bilan du premier rassemblement de Jean-Philippe Mateta avec l'équipe de France A en ce mois d'octobre. Face à l'Azerbaïdjan et l'Islande (3-0 et 2-2), le serial buteur de Crystal Palace qui a inscrit un triplé contre Bournemouth lors de la dernière journée de Premier League (3-3) a fait ses premiers pas avec les Bleus et se dit clairement pas rassasié.

«C'est un rêve qui est devenu réalité» Pendant sa conférence de presse mercredi, Jean-Philippe Mateta a interpellé Didier Deschamps en marge de la dernière compétition du coach en tant que sélectionneur des Bleus : la Coupe du monde 2026. « Je suis très fier de moi (d'avoir été appelé en équipe de France), évidemment. Je suis très heureux et je pense que je le mérite parce que j'ai travaillé très dur avec l'entraîneur et toute l'équipe. C'est un rêve qui est devenu réalité ».