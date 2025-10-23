Mercato - PSG : Signature imminente pour un joueur de Deschamps ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Toujours à la recherche des prochaines stars, surtout si elles sont françaises, le PSG serait notamment intéressé par Michaël Olise. Aujourd'hui, l'ailier est au Bayern Munich, où il est sous contrat jusqu'en 2029. Et voilà que l'avenir d'Olise risque de s'écrire du côté de la Bavière pour encore quelques années. Explications.

Au cours des derniers mois, l'avenir de Michaël Olise s'est retrouvé au coeur de certaines rumeurs. Alors que le Français fait un carton au Bayern Munich, Christian Falk, journaliste pour Bild, avait assuré à propos d'Olise : « Le PSG est intéressé par Olise. Le Français rentrerait parfaitement dans la philosophie de l’équipe de Ligue 1 ».

Une prolongation au Bayern Munich pour Olise ? Le fait est que le contrat de Michaël Olise ne contient aucune clause libératoire et si le PSG le veut, il faudra donc négocier avec le Bayern Munich. Mais voilà que les Allemands n'ont pas l'intention de se séparer du joueur de Didier Deschamps chez les Bleus. Bien au contraire. En effet, selon les informations de Sky Sports, Olise pourrait très prochainement signer un nouveau contrat avec le Bayern Munich et prolonger ainsi au-delà de 2029.