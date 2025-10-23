Transfert historique à l'OM : C'est du jamais vu !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a cassé sa tirelire pour s'attacher les services d'Igor Paixao. En effet, le club marseillais a formulé une offre d'environ 35M€ (bonus compris) pour faire plier la direction de Feyenoord. Un choix judicieux, puisqu'Igor Paixao flambe en Ligue des Champions, étant déjà le meilleur buteur sur une saison sous l'ère Frank McCourt.

Etincelant sous les couleurs de Feyenoord, Igor Paixao a tapé dans l'œil de Pablo Longoria et de Medhi Benatia. A tel point que le président et le directeur sportif de l'OM ont fait le nécessaire pour le recruter lors du dernier mercato estival.

OM : Paixao a inscrit son troisième but en C1 Pour arracher Igor Paixao au Feyenoord, les hautes sphères de l'OM ont lancé une offensive à hauteur de 35M€, bonus compris. L'attaquant brésilien de 25 ans est d'ailleurs devenu la recrue la plus chère de l'histoire du club marseillais. Mais heureusement pour l'OM, Igor Paixao est en train de faire oublier le prix de son transfert.