Transfert historique à l'OM : C'est du jamais vu !

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a cassé sa tirelire pour s'attacher les services d'Igor Paixao. En effet, le club marseillais a formulé une offre d'environ 35M€ (bonus compris) pour faire plier la direction de Feyenoord. Un choix judicieux, puisqu'Igor Paixao flambe en Ligue des Champions, étant déjà le meilleur buteur sur une saison sous l'ère Frank McCourt.
OM : Paixao a inscrit son troisième but en C1
Pour arracher Igor Paixao au Feyenoord, les hautes sphères de l'OM ont lancé une offensive à hauteur de 35M€, bonus compris. L'attaquant brésilien de 25 ans est d'ailleurs devenu la recrue la plus chère de l'histoire du club marseillais. Mais heureusement pour l'OM, Igor Paixao est en train de faire oublier le prix de son transfert.
OM : Paixao rejoint Ayew
Comme précisé par L'Equipe, Igor Paixao a inscrit son troisième but de la saison en Ligue des Champions ce mercredi soir contre le Sporting. Le numéro 14 de Roberto De Zerbi devient donc le meilleur buteur de l'OM en C1 sous l'ère Frank McCourt. Igor Paixao étant le premier joueur marseillais à inscrire plus de deux réalisations sur une saison depuis André Ayew en 2011-2012 (4).