OM : De Zerbi craque en public !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, l'OM de Pablo Longoria a perdu contre le Sporting à Lisbonne. Présent en conférence de presse après la rencontre, Roberto De Zerbi a dénoncé un scandale. En effet, le coach de l'OM s'est emporté parce qu'il estime que l'arbitrage n'a pas été à la hauteur.

Après sa défaite contre le Real Madrid (2-1) et son carton face à l'Ajax (4-0), l'OM avait rendez-vous avec le Sporting lors de la troisième journée de la saison régulière en Ligue des Champions. Opposés au club lisboète ce mercredi soir au stade José Alvalade, les hommes de Roberto De Zerbi se sont inclinés (2-1).

«Le premier carton jaune était sévère» Présent en conférence de presse après le coup de sifflet final de Sporting-OM, Roberto De Zerbi a dénoncé un scandale. Le coach marseillais estimant que son équipe a été désavantagée par l'arbitre de la rencontre. « Où doit encore progresser votre équipe pour franchir un cap en Ligue des champions ? (Il élève la voix) La deuxième période, je vous fais remarquer que nous étions seulement dix joueurs ! En première période, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain, et c'était l'OM ! », a pesté Roberto De Zerbi, avant d'en rajouter une couche.