Erreur de casting à l'OM, la vérité éclate

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au même titre que Vitinha, Luis Suarez ne s'est clairement pas imposé du côté de l'OM. Si bien que le club phocéen décidait de le prêter à Almeria au bout de six mois de collaboration seulement. Loin de la ville marseillaise, Suarez a retrouvé son ancienne équipe mercredi soir en Ligue des champions. L'occasion de vider son sac face à la presse.

A ne pas confondre avec son homonyme surnommé El Pistolero, Luis Suarez fut un temps un attaquant de l'OM. L'espace seulement de quelques mois pendant la saison 2022/2023 avant son départ pour Almeria à la suite d'un échec sportif vécu à l'Olympique de Marseille. En cette campagne de Ligue des champions 2025/2026, l'international colombien de 27 ans a retrouvé le club phocéen mercredi soir à l'Estadio José Alvalade, antre du Sporting Lisbonne, nouvelle formation de Suarez.

«J’étais prêt sur le plan footballistique, mais pas mentalement» De passage en conférence de presse dans le cadre de cette opposition face à son ancien club, Luis Suarez a reconnu ne pas être arrivé dans les dispositions mentales adéquates afin de relever le défi qui s'offrait à lui à Marseille. « C’est un match spécial parce que c’est un match de Ligue des Champions. Je ressens une certaine pression à l’idée de jouer la Ligue des Champions, j’avais ça en tête. C’est un match spécial. C’est très difficile de participer à ce genre de matchs quand on vient de très loin. Quand on est dans la plus grande compétition européenne, c’est beau. Pour moi, c’est spécial. Concernant Marseille, je pense toujours au côté positif. C’était un nouveau pays, une nouvelle ligue. J’étais prêt sur le plan footballistique, mais pas mentalement ».