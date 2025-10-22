Gros flop à l’OM : Un attaquant balance sur son échec !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Mercredi soir, Luis Suarez va retrouver l’OM, contre qui il sera opposé avec le Sporting Portugal en Ligue des champions. En difficulté à Marseille, l’attaquant colombien n’y était resté que six mois, avant de se relancer à Almeria. Un échec sur lequel il est revenu en conférence de presse, estimant qu’il n’était pas prêt mentalement.

Trois ans plus tard, l’heure des retrouvailles a sonné entre l’OM et Luis Suarez. Recruté contre environ 10M€ à l’été 2022, l’international colombien (7 sélections) n’était resté que six mois à Marseille, qui l’avait prêté avec option d’achat à Almeria en janvier 2023. L’attaquant âgé de 27 ans s’est relancé en Espagne et a rejoint le Sporting Portugal l’été dernier contre 25M€.

« Si j'étais préparé sur le plan du football, je ne l'étais pas sur le plan mental » « Je vois toujours les choses du côté positif. Arriver dans un nouveau pays, découvrir une nouvelle vie... Jouer à l'OM, c'était positif », s’est souvenu Luis Suarez ce mardi en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport. « Je voulais être titulaire et marquer quelques buts. Mais je crois que si j'étais préparé sur le plan du football, je ne l'étais pas sur le plan mental, pour ce qui m'attendait dans ce club. Le club n'a pas non plus eu beaucoup de patience avec moi mais je pense que je n'étais pas non plus préparé donc je n'accuse personne. C'était ma responsabilité pour tout ce que je représentais. Je crois que j'ai déjà réussi à surmonter cela, je continue ma carrière dans une autre équipe. »