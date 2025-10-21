Nouveau crack à l’OM : De Zerbi annonce une grosse surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur de son deuxième but en professionnel samedi dernier face au Havre (6-2), Robinio Vaz bénéficie de la confiance de l’OM, où il devrait avoir encore plus sa chance après la blessure d’Amine Gouiri. Un joueur en qui le club croît beaucoup, mais Roberto De Zerbi a tout de même avoué être surpris par son impact cette saison.

Après avoir fait ses premières apparitions la saison dernière, Robinio Vaz saisit sa chance à l’OM. Buteur contre le Paris FC (5-2), passeur décisif pour sa première titularisation face à Metz (0-3), l’attaquant âgé de 18 ans s’est de nouveau illustré samedi dernier lors de la réception du Havre (6-2). D’abord avec une passe décisive pour Mason Greenwood, puis en inscrivant son deuxième but en Ligue 1.

« C'est un jeune très précieux pour moi et aussi pour l'OM » « C'est un joueur qu'il faut prendre avec précaution. C'est un jeune très précieux pour moi et aussi pour l'OM, car il fait partie du patrimoine de l'OM. En tant qu'entraîneur, je dois travailler pour ce patrimoine. Je dois travailler pour le présent et pour le futur comme aussi avec Bakola », a déclaré Roberto De Zerbi ce mardi en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport.