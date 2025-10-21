Bagarre avec Rabiot : Ce joueur de l'OM est traumatisé !

Amadou Diawara

Après la défaite de l'OM à Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans l'un des vestiaires du Roazhon Park. Choquée par la violence des deux hommes, la direction marseillaise a décidé de les vendre lors du dernier mercato estival. Au sein du groupe de Roberto De Zerbi, Pierre-Emile Höjberg aurait été particulièrement marqué par l'altercation entre ses deux anciens coéquipiers.

Opposé au Stade Rennais lors de la première journée de Ligue 1, l'OM s'est incliné (1-0, le 15 aout). Ce qui a provoqué une crise au sein du groupe de Roberto De Zerbi. En effet, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains dans l'un des vestiaires du Roazhon Park.

OM : Rabiot et Rowe se sont battus Choqués par la violence d'Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe, les dirigeants de l'OM ont pris une décision fracassante : les vendre lors du dernier mercato estival. D'une part, l'international français a rejoint l'AC Milan. D'autre part, l'attaquant anglais a signé à Bologne.