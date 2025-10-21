Mercato : «Un sacré coup» annoncé à l’OM, la clause qu’il faut absolument éviter !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec le départ de Pierre-Emerick Aubameyang à la CAN et l'absence d'Amine Gouiri, l’OM pourrait accueillir un nouvel attaquant lors du mercato hivernal. En ce sens, il a été annoncé que le club phocéen serait sur les traces d’Endrick. Le crack du Real Madrid pourrait ainsi venir chercher du temps de jeu à Marseille, mais voilà qu’une clause pourrait ternir cette opération Endrick. Explications.

En galère au Real Madrid, Endrick va animer le prochain mercato hivernal. En effet, le Brésilien pourrait partir sous la forme d’un prêt pour avoir du temps du temps. Alors que de nombreux clubs seraient déjà à l’affût, ESPN a annoncé que l’OM ferait partie de ces équipes intéressées par Endrick. Pour le club phocéen, ça pourrait alors être un très gros coup, mais à certaines conditions visiblement…

« J’émets juste un petit mais, c’est une condition » Sur le plateau de L’Equipe du Soir, Samir Khiat a réagi à la possibilité de voir Endrick débarquer à l’OM. Et pour l’agent de joueurs, une clause pourrait toutefois tout gâcher. « Oui ça serait un sacré coup. Un sacré médiatique dans un premier temps. Sur l’aspect footballistique, il va apporter une plus-value. Après, j’émets juste un petit mais, c’est une condition, s’il n’y a pas de condition de temps de jeu, d’obligation de temps de jeu dans le contrat, pour moi, ce serait un sacré coup pour l’OM », a-t-il d’abord expliqué.