Lamine Yamal : Le PSG a trouvé mieux, c’est historique !

Pierrick Levallet

Du haut de ses 18 ans, Lamine Yamal est l’une des grandes sensations du football mondial. Le phénomène du FC Barcelone a d’ailleurs un temps été annoncé du côté du PSG, intéressé par la perspective de miser sur la jeunesse. Le club de la capitale semble toutefois avoir trouvé un joueur qui a fait mieux que l’international espagnol.

Depuis quelques temps maintenant, le PSG a adopté une nouvelle méthode de recrutement. Après avoir mis un terme au règne des stars et remis le collectif au centre du projet, le club de la capitale a commencé à miser sur la jeunesse. Les Rouge-et-Bleu peuvent d’ailleurs compter sur la grande expérience de Luis Campos, réputé pour être un dénicheur de talents, pour recruter dans cette perspective.

Le PSG était intéressé par Lamine Yamal Le PSG a d’ailleurs multiplié les pistes sur le mercato. La formation parisienne aurait notamment été tentée par l’idée de mettre la main sur Lamine Yamal. Deuxième du Ballon d’Or 2025 derrière Ousmane Dembélé, le phénomène du FC Barcelone avait tapé dans l’oeil des dirigeants parisiens il y a quelques temps.