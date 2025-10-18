⁠Mercato : Coup de tonnerre annoncé, Dembélé va quitter le PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sacré Ballon d’Or après sa saison exceptionnelle avec le PSG, Ousmane Dembélé voudrait obtenir une revalorisation salariale. Mais l’international français n'est pas certain de l’obtenir, le club ayant revu sa politique sur le sujet. Alors selon vous, une séparation est-elle envisageable prochainement ?

Grâce à sa victoire au Ballon d’Or le mois dernier, Ousmane Dembélé se verrait bien obtenir une jolie revalorisation salariale au PSG. Selon L’Équipe et RMC, l’international français, sous contrat jusqu’en juin 2028, aurait déjà fait la demande à son club, qui n’entend pas bousculer sa masse salariale. « La stabilité du club ne va pas changer en fonction d'un joueur qui veut être différent », avait prévenu Luis Campos il y a quelques semaines, au micro de RMC.

« Le PSG ne bougera pas d'un iota par rapport à leur grille » Et ce n’est pas le Ballon d’Or remporté par Ousmane Dembélé qui devrait faire plier le PSG. « J'ai échangé aujourd'hui les dirigeants parisiens, comme avec l'entourage d'Ousmane. Ce qui ressort de ces échanges c'est que le PSG ne bougera pas d'un iota par rapport à leur grille, a fait savoir cette semaine Jérôme Rothen, dans son émission sur RMC. Aujourd'hui, le PSG ne fera pas de folies pour conserver Ousmane Dembélé sachant qu'il lui reste trois ans de contrat ».