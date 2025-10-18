⁠Mercato : Coup de tonnerre annoncé, Dembélé va quitter le PSG ?

Sacré Ballon d’Or après sa saison exceptionnelle avec le PSG, Ousmane Dembélé voudrait obtenir une revalorisation salariale. Mais l’international français n'est pas certain de l’obtenir, le club ayant revu sa politique sur le sujet. Alors selon vous, une séparation est-elle envisageable prochainement ?
Grâce à sa victoire au Ballon d’Or le mois dernier, Ousmane Dembélé se verrait bien obtenir une jolie revalorisation salariale au PSG. Selon L’Équipe et RMC, l’international français, sous contrat jusqu’en juin 2028, aurait déjà fait la demande à son club, qui n’entend pas bousculer sa masse salariale. « La stabilité du club ne va pas changer en fonction d'un joueur qui veut être différent », avait prévenu Luis Campos il y a quelques semaines, au micro de RMC.
« Le PSG ne bougera pas d'un iota par rapport à leur grille »
Et ce n’est pas le Ballon d’Or remporté par Ousmane Dembélé qui devrait faire plier le PSG. « J'ai échangé aujourd'hui les dirigeants parisiens, comme avec l'entourage d'Ousmane. Ce qui ressort de ces échanges c'est que le PSG ne bougera pas d'un iota par rapport à leur grille, a fait savoir cette semaine Jérôme Rothen, dans son émission sur RMC. Aujourd'hui, le PSG ne fera pas de folies pour conserver Ousmane Dembélé sachant qu'il lui reste trois ans de contrat ».
« Ma théorie : le PSG et Dembélé ne se mettront pas d’accord »
Pour Walid Acherchour, la nouvelle politique du PSG pourrait inciter Ousmane Dembélé à aller voir ailleurs. « Ma théorie est qu'à la fin de l'année ou celle d'après, le PSG et Dembélé ne se mettront pas d'accord parce que Dembélé voudra aller chercher un contrat conséquent, peut-être le dernier à son âge car il aura 29 ans et surtout après une Coupe du Monde », estime le consultant de RMC dans l’After Foot, ajoutant : « Et le PSG, comme Donnarumma, se demandera s’il sera au même niveau. Je pense que Dembélé ira chercher un dernier gros contrat dans un championnat où on pourra lui donner, comme l'Arabie Saoudite. Je ne serais pas surpris ».
Alors selon vous, doit-on s’attendre à un départ d’Ousmane Dembélé ? À vos votes !