L’OM boucle le transfert parfait : De Zerbi et le vestiaire ont fait le nécessaire

Arrivé en provenance de West Ham à la fin du mercato estival, Emerson Palmieri est la belle surprise de ce début de saison, s’imposant directement comme une valeur sûre aux yeux de Roberto De Zerbi. Interrogé sur son adaptation express, l’international italien salue le rôle de l’entraîneur phocéen et des joueurs de l’OM.
Emerson apparaît comme l’un des très bons coups du mercato estival. Arrivé à l’OM en provenance de West Ham pour un million d’euros bonus compris, l’international italien s’est très vite installé dans le onze de Roberto De Zerbi, apparaissant en très grande forme sur le flanc gauche de la défense. Interrogé par Maritima, Emerson Palmieri est revenu sur son adaptation réussie.
« Ils m’ont accueilli d’une manière dont je n’ai rien à dire »
« Dès le premier jour, l’équipe, les joueurs, ont vraiment été bien. Ils m’ont accueilli d’une manière dont je n’ai rien à dire, j’ai juste à les remercier. Ils m’ont expliqué le club, le stade, les supporters, l’ambiance… », explique le joueur de l’OM.
« Ça s’est tout de suite bien passé »
« Le coach aussi m’a vraiment laissé tranquille avec la tête libre. Et puis le football est une langue universelle, quand tu entres sur le terrain tu arrives à tout comprendre plus vite. Avec les entraînements, les matchs, ça s’est tout de suite bien passé et j’espère que ça va continuer comme ça », poursuit Emerson.