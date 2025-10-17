L’OM boucle le transfert parfait : De Zerbi et le vestiaire ont fait le nécessaire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé en provenance de West Ham à la fin du mercato estival, Emerson Palmieri est la belle surprise de ce début de saison, s’imposant directement comme une valeur sûre aux yeux de Roberto De Zerbi. Interrogé sur son adaptation express, l’international italien salue le rôle de l’entraîneur phocéen et des joueurs de l’OM.

Emerson apparaît comme l’un des très bons coups du mercato estival. Arrivé à l’OM en provenance de West Ham pour un million d’euros bonus compris, l’international italien s’est très vite installé dans le onze de Roberto De Zerbi, apparaissant en très grande forme sur le flanc gauche de la défense. Interrogé par Maritima, Emerson Palmieri est revenu sur son adaptation réussie.

« Ils m’ont accueilli d’une manière dont je n’ai rien à dire » « Dès le premier jour, l’équipe, les joueurs, ont vraiment été bien. Ils m’ont accueilli d’une manière dont je n’ai rien à dire, j’ai juste à les remercier. Ils m’ont expliqué le club, le stade, les supporters, l’ambiance… », explique le joueur de l’OM.