Plus d'argent à l'OM : Elle annonce la couleur pour le mercato !

A 51 ans, Corinne Diacre est aujourd'hui la nouvelle entraîneure des Marseillaises, l'équipe féminine de l'OM. Ce n'est pas le premier club que dirige l'ancienne sélectionneuse de l'équipe de France féminine. Alors que Diacre s'est déjà retrouvé sur le banc de Soyaux et de Clermont, là voilà donc aujourd'hui à Marseille, où on pour une fois, elle aura des moyens financiers. Qu'en sera-t-il alors pour le mercato ?

L'OM l'a récemment officialisé : Corinne Diacre est la nouvelle entraîneure des Marseillaises. Ayant déjà dirigé Soyaux ainsi que Clermont, l'ancienne sélectionneuse des Bleues connait donc son troisième banc de touche avec un club. Mais voilà que cette fois, avec l'OM, c'est quelque peu différent pour Diacre puisqu'elle aura plus de moyens financiers à disposition.

« L’idée, c’est d’être malin » La question est maintenant de savoir comment Corinne Diacre voudra utiliser ces moyens de l'OM. Alors que le mercato hivernal approche, l'entraîneure des Marseillaises a expliqué dans un entretien pour So Foot : « Comment je le vis d'être dans un club qui a des moyens ? Je crois que c’est plus facile de s’adapter dans ce sens-là que dans l’autre. (Rires.) Plus vous avez de budget, mieux c’est. Maintenant, je crois que c’est comme quand on gère son compte en banque. L’idée, c’est d’être malin, malgré tout, et c’est de faire un peu d’économies et de penser à demain, quand même ».