Transfert avorté à l'OL : Un grand nom balance tout !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Belle satisfaction du Stade brestois ces dernières années, Pierre Lees-Melou a signé au Paris FC jusqu'en 2027. Le joueur de 32 ans aurait pu prendre la direction de l'OL cet été puisque certaines rumeurs l'envoyaient là-bas. Les Lyonnais ont fini par lâcher l'affaire, ne pouvant pas se plier aux exigences brestoises, alors qu'un accord avec le joueur avait été trouvé. Lees-Melou a d'ailleurs révélé les dessous de son été agité.

Présent à tous les matches du Paris FC depuis sa signature cet été, Pierre Lees-Melou n'a pas eu beaucoup de mal à s'adapter à sa nouvelle équipe. Le milieu défensif présente des qualités qui plaisaient également aux dirigeants lyonnais. Finalement le transfert ne s'est pas fait et Lees-Melou n'a pas pu rejoindre l'OL, à son grand regret.

Lees-Melou balance sur son transfert avorté à l'OL Bien parti pour rejoindre l'OL cet été, Pierre Lees-Melou a finalement pris la direction du Paris FC, une opération conclue assez rapidement une fois la piste lyonnais arrêtée. Mais ce n'est pas pour lui déplaire visiblement. « Ce sont toujours des moments un peu particuliers. Quand vous êtes sollicité, vous ne savez jamais trop si ça va se faire ou si ça ne va pas se faire et il faut continuer à jouer pour votre club. Après, tant qu'on ne vous envoie pas les billets d'avion pour la visite médicale... Ce sont des moments particuliers mais ça fait partie du métier donc on fait du mieux possible. C'est vrai que j'ai eu des mercatos mouvementés. Il n'y a pas eu de frustration, ça voulait juste dire que ça ne devait pas se faire » lâche-t-il pour Eurosport.