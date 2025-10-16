OL - Transfert imminent : Paulo Fonseca vend la mèche en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Même si le marché des transferts est actuellement fermé, l'OL a la possibilité de faire venir un nouveau joueur en tant que joker. En ce sens, les Gones regarderaient du côté de Rennes pour renforcer leur défense. Au cours des dernières heures, ça s'est animé à propos d'une arrivée d'Hans Hateboer en provenance de Rennes. Un dossier confirmé par Paulo Fonseca.

Ayant l'une des meilleures défenses de Ligue 1, n'ayant encaissé que 5 buts en championnat, l'OL cherche malgré tout du sang neuf dans ce secteur. Il faut dire que d'ici quelques semaines, les Gones vont perdre leur charnière centrale, Moussa Niakhaté et Clinton Mata, avec la CAN. Pour Paulo Fonseca, faire venir un joker dans ce secteur ferait donc du bien et la solution se trouverait du côté de Rennes.

« Il y a une possibilité qu'il soit recruté » En effet, l'OL serait très intéressé par Hans Hateboer. Evoluant à Rennes, le Néerlandais a la possibilité de rejoindre les Gones en tant que joker. Alors que ça semblait bien engagé aux dernières nouvelles, Paulo Fonseca a confirmé cela ce jeudi à l'occasion de son passage en conférence de presse : « Il y a une possibilité qu'il soit recruté, effectivement, mais je n'aime pas beaucoup parler des joueurs qui ne sont pas au club ».