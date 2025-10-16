Transfert surprise : L'OM dévoile toutes les coulisses !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2024, parmi les nombreuses recrues arrivées à l'OM, on retrouvait Pierre-Emile Höjbjerg. Un transfert surprise puisque le Danois était arrivé de Tottenham alors même que son nom n'avait jamais été cité dans les rumeurs. Personne ne s'attendait donc à voir débarquer Höjbjerg. Mais comment l'OM a-t-il réussi un tel coup ? Pablo Longoria a livré les coulisses.

« Nous vendons donc un projet qui repose sur la patience, l'amour du football » Revenant sur ce transfert de Pierre-Emile Höjbjerg à l'OM en 2024, Pablo Longoria a expliqué pour le podcast Business of Sport : « Comment l’OM fait pour se positionner sur un joueur comme Hojbjerg ? Je pense que lorsque vous arrivez à maturité dans votre carrière, vous voulez jouer la Ligue des champions chaque année, c'est le point numéro un pour un joueur comme Pierre-Emile Hojbjerg. Nous vendons donc un projet qui repose sur la patience, l'amour du football, le fait d'être dans un environnement différent, et l'envie de jouer la Ligue des champions chaque saison. Lorsque vous arrivez à maturité dans votre carrière, vous ne recherchez pas seulement un plan de carrière. Vous réfléchissez à la manière de rester stable au plus haut niveau, de ressentir des émotions, de vous sentir important dans un projet ».