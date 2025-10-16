Transfert surprise : L'OM dévoile toutes les coulisses !

A l'été 2024, parmi les nombreuses recrues arrivées à l'OM, on retrouvait Pierre-Emile Höjbjerg. Un transfert surprise puisque le Danois était arrivé de Tottenham alors même que son nom n'avait jamais été cité dans les rumeurs. Personne ne s'attendait donc à voir débarquer Höjbjerg. Mais comment l'OM a-t-il réussi un tel coup ? Pablo Longoria a livré les coulisses.
« Nous vendons donc un projet qui repose sur la patience, l'amour du football »
Revenant sur ce transfert de Pierre-Emile Höjbjerg à l'OM en 2024, Pablo Longoria a expliqué pour le podcast Business of Sport : « Comment l’OM fait pour se positionner sur un joueur comme Hojbjerg ? Je pense que lorsque vous arrivez à maturité dans votre carrière, vous voulez jouer la Ligue des champions chaque année, c'est le point numéro un pour un joueur comme Pierre-Emile Hojbjerg. Nous vendons donc un projet qui repose sur la patience, l'amour du football, le fait d'être dans un environnement différent, et l'envie de jouer la Ligue des champions chaque saison. Lorsque vous arrivez à maturité dans votre carrière, vous ne recherchez pas seulement un plan de carrière. Vous réfléchissez à la manière de rester stable au plus haut niveau, de ressentir des émotions, de vous sentir important dans un projet ».
« C'était comme un mélange parfait »
« Pierre a par exemple un leadership naturel. Je pense que cela collait automatiquement avec l'ambiance, d'autant plus qu'il parle français et qu'il a joué avec notre directeur sportif Medhi Benatia au Bayern. C'était comme un mélange parfait. Et en même temps, vous entrez dans un marché où, en raison de l'âge, personne ne va investir dans des joueurs. Pierre est né en 1995, nous avons investi sur lui quand il avait 29 ans. Est-ce que je m'inquiète de sa valeur de revente ? Non, parce que je veux assurer les résultats sportifs », a poursuivi Pablo Longoria.