Mercato : Coup de tonnerre, une star du PSG «voulait se barrer» !

Axel Cornic

Depuis quelques années, le Paris Saint-Germain a décidé de radicalement changer sa politique, avec la fin des salaires mirobolants offerts aux plus grandes stars de la planète. Une stratégie compréhensible, qui a pourtant couté la tête de quelques éléments importants, comme Gianluigi Donnarumma.

Après une saison historique, tout semble être exceptionnel au PSG. Mais il ne faut pas oublier qu’il n’y a pas si longtemps encore, plusieurs problèmes étaient dénoncés au sein du club de la capitale, notamment avec certains joueurs, qui avaient les valises prêtes.

Tout n’a pas été simple au PSG C’est le cas de Nuno Mendes, qui est érigé en idole en ce moment au PSG, mais qui aurait très bien pu claquer la porte ! Il y a un an, le Portugais et son entourage étaient en froid avec la direction parisienne à cause des négociations autour de sa prolongation de contrat. Un transfert à Manchester United a même été évoqué... avant qu’il ne prolonge finalement jusqu’en 2029.