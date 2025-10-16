L’OM vire son «meilleur joueur», la décision radicale !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Impliqué dans une violente altercation avec Jonathan Rowe après la première journée de championnat à Rennes, Adrien Rabiot a été poussé vers la sortie par l’OM en fin de mercato estival. Un choix fort et assumé de la part du club, comme l’a assuré Pablo Longoria, même si l’international français était son « meilleur joueur ».

Invité dans le podcast Business of Sport, Pablo Longoria a évoqué les facteurs extérieurs qui peuvent avoir un impact sur les décisions stratégiques d’un club de football, comme la pression des supporters par exemple. Le président de l’OM estime qu’il faut les prendre en compte, mais qu’ils ne doivent pas avoir trop d’influence pour autant.

Prendre des décisions sans être affecté par les « facteurs externes » « Si vous instaurez un climat de confiance entre les acteurs clé du club, vous pouvez définir votre propre stratégie. Une phrase que nous nous sommes dite entre nous : “Concentrons-nous sur les choses que nous pouvons contrôler.” Les facteurs externes, vous ne pouvez pas les contrôler. Vous devez en tenir compte, sinon vous êtes fou et vous ne faites pas ce qu'il faut, mais si vous êtes convaincu de quelque chose, alors allons-y », a déclaré Pablo Longoria.