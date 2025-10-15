OM : Longoria viré, «c'est très difficile à accepter»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’OM à l’été 2020 d’abord en tant que directeur du football avant de devenir président quelques mois plus tard, Pablo Longoria sortait d’une expérience d’un an et demi à Valence qui s’était terminé en septembre 2019. Poussé vers la sortie, le dirigeant espagnol a mal vécu son départ alors qu’il avait obtenu de bons résultats lors de son passage au club.

Invité dans le podcast Business of Sport, Pablo Longoria est revenu sur son choix de venir à l’OM à l’été 2020. Un an auparavant, l’actuel président l’Olympique de Marseille avait vu son expérience en tant que directeur sportif de Valence, où il est resté de février 2018 à septembre 2019, s’arrêter et avait besoin de retrouver sa « passion pour le football ».

« Il n'y a pas de meilleur endroit en Europe pour avoir de la passion que Marseille » « Tout d'abord, mon rêve a toujours été d'avoir la possibilité de travailler dans les cinq meilleurs championnats. Donc, pour moi, c'était intéressant d'aller en France, car j'avais déjà travaillé pendant une courte période en Angleterre, en Italie et en Espagne, alors pourquoi pas en France ? Surtout pour découvrir une culture différente. La possibilité de jouer la Ligue des champions a également été un facteur déterminant dans ma décision. Et enfin, après mon expérience à Valence, où nous nous sommes qualifiés deux fois pour la Ligue des champions, où nous avons remporté la Coupe et où nous avons joué la demi-finale de la Ligue Europa, puis où nous avons été licenciés par les propriétaires, j'avais besoin de retrouver ma passion pour le football. Il n'y a pas de meilleur endroit en Europe pour avoir de la passion que Marseille. C'était la combinaison parfaite », a confié Pablo Longoria.