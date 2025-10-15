Transfert au Real Madrid : Son père lui fait une grande promesse sur Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé décide de réaliser son rêve et de signer au Real Madrid. Le Français débarque alors dans le vestiaire merengue, découvrant notamment un certain Arda Güler. Aujourd'hui, entre les deux, l'entente est parfaite sur le terrain. Un succès que le père de Güler lui avait promis à la signature de Mbappé.

Kylian Mbappé a donc démarré la saison en trombe avec le Real Madrid. Enchainant les buts, le numéro 10 merengue est bien servi par Arda Güler. En effet, le Turc régale son coéquipier avec de multiples offrandes. Le connexion entre les deux, qui rappelle à certains le duo Cristiano Ronaldo-Mesut Özil, fait donc un carton au Real Madrid. Ce qui ne surprend pas vraiment le père de Güler.

Un succès prédit d'avance ! Entre Kylian Mbappé et Arda Güler, le courant passe donc très bien au Real Madrid. Un succès dont se doutait le père du Turc à l'arrivée de l'ex-joueur du PSG. En effet, L'Equipe Magazine fait savoir qu'au moment de la signature de Mbappé, le père d'Arda Güler lui avait annoncé qu'ils seraient les successeurs de Cristiano Ronaldo et Mesut Özil.