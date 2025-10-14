Kylian Mbappé avec une star de téléréalité, la bombe lâchée en Espagne !

Axel Cornic

Très discret sur sa vie privée, Kylian Mbappé n’a que rarement fait parler de lui dans les rubriques people. Mais ce n’est pas le cas en Espagne, puisqu’un média a annoncé que l’attaquant du Real Madrid entretiendrait une relation avec une star de la téléréalité, qui a notamment participé à l’équivalent ibérique de l’Ile de la Tentation.

A 26 ans, Kylian Mbappé est toujours célibataire. En tout cas, la star de l’équipe de France et du Real Madrid n’a jamais officialisé aucune relation et récemment, des propos de son entourage livraient un constat assez alarmant concernant sa vie privée.

« Tu vois une femme dans ce bourbier ? » En marge d’un évènement organisé par Radio France, Fayza Lamari a en effet expliqué que Mbappé n’avait pas forcément le temps ni la place d’avoir une relation. « Je lui ai demandé s’il ne voulait pas avoir une petite copine. Il m’a répondu : “Tu vois une femme dans ce bourbier ?” (...) Cela m’attriste » a confié la mère de l’attaquant français.