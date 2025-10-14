Mercato : Le PSG dit non pour ce coéquipier de Mbappé !

Amadou Diawara

D'après la presse italienne, Luis Enrique serait tombé sous le charme de Manu Koné. En effet, le milieu de terrain de l'AS Rome et de l'équipe de France serait l'une des priorités du coach du PSG pour l'été 2026. Une information totalement balayée par Bruno Salomon, qui affirme que le club de la capitale n'est pas intéressé par le coéquipier de Kylian Mbappé en Bleu.

D'après les dernières indiscrétions d'Il Corriere dello Sport, Manu Koné serait dans le collimateur du PSG. Séduit par le profil de l'international français, Luis Enrique voudrait à tout prix le voir rejoindre son effectif en 2026. A en croire le média transalpin, Manu Koné serait même l'une des priorités du coach du PSG pour l'été 2026.

Transfert au PSG : Il dénonce une fake news sur Manu Koné Sur son compte X, Bruno Salomon a fait un point sur le recrutement du PSG. D'après le journaliste d'ICI Paris Île-de-France, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi n'aurait nullement l'intention de s'attacher les services de Manu Koné, coéquipier de Kylian Mbapé en équipe de France.