Une star contactée : La révélation sur l'offre du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Star du football féminin, Alexia Putellas fait aujourd'hui le bonheur du FC Barcelone. Mais voilà que ça aurait pu changer il y a quelques semaines de cela. En effet, il avait été révélé que le PSG avait formulé une offre à la joueuse espagnole. Finalement restée en Catalogne, Putellas a fait quelques révélations à propos de cet intérêt parisien.

Cet été, le PSG a pris l'accent espagnol au moment de renforcer son équipe féminine. En effet, le club de la capitale est notamment allé piocher au Real Madrid en faisant venir Olga Carmona. Et voilà qu'à Paris, on regardait également du côté du FC Barcelone. Ça a été révélé il y a quelques semaines, le PSG rêvait d'un très gros coup sur le marché des transferts, visant pour cela Alexis Putellas, star du club catalan et Ballon d'Or féminin en 2021 et 2022.

Le PSG voulait Putellas ! Considérée comme l'une des meilleures joueuses de football, Alexia Putellas avait donc titillé l'intérêt du PSG. Le club de la capitale était d'ailleurs prêt à faire de gros efforts pour s'offrir la star du FC Barcelone. En effet, il était alors question d'un contrat de 4 ans pour Putellas que le PSG aurait fait venir en levant sa clause libératoire fixée à environ 1M€.