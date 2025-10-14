Une star contactée : La révélation sur l'offre du PSG !

Star du football féminin, Alexia Putellas fait aujourd'hui le bonheur du FC Barcelone. Mais voilà que ça aurait pu changer il y a quelques semaines de cela. En effet, il avait été révélé que le PSG avait formulé une offre à la joueuse espagnole. Finalement restée en Catalogne, Putellas a fait quelques révélations à propos de cet intérêt parisien.
Cet été, le PSG a pris l'accent espagnol au moment de renforcer son équipe féminine. En effet, le club de la capitale est notamment allé piocher au Real Madrid en faisant venir Olga Carmona. Et voilà qu'à Paris, on regardait également du côté du FC Barcelone. Ça a été révélé il y a quelques semaines, le PSG rêvait d'un très gros coup sur le marché des transferts, visant pour cela Alexis Putellas, star du club catalan et Ballon d'Or féminin en 2021 et 2022.
Le PSG voulait Putellas !
Considérée comme l'une des meilleures joueuses de football, Alexia Putellas avait donc titillé l'intérêt du PSG. Le club de la capitale était d'ailleurs prêt à faire de gros efforts pour s'offrir la star du FC Barcelone. En effet, il était alors question d'un contrat de 4 ans pour Putellas que le PSG aurait fait venir en levant sa clause libératoire fixée à environ 1M€.
« Ça n'a pas été la première offre »
Malgré cet intérêt du PSG, Alexia Putellas est donc restée au FC Barcelone. Interrogée ce mardi par Sport, l'Espagnole est revenue sur l'intérêt parisien, faisant au passage une révélation sur cette offre qui a fait tant de bruit dans la presse : « Ce qui s'est passé avec cette offre, c'est qu'elle a été médiatisée. Mais ça n'a pas été la première ». Putellas aurait donc reçu d'autres offres avant que ça ne fuite...