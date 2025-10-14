Transfert de Zidane : Le coup de théâtre provoqué par Deschamps !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet 2026, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Comme l'a reconnu Zinedine Zidane, il rêve de prendre sa place à la tête des Bleus. D'après Christophe Dugarry, son grand ami va devenir le nouveau patron de l'équipe tricolore à la rentrée, mais c'est Didier Deschamps qui va décider quand la FFF va officialiser sa nomination.

Lié à la FFF jusqu'au 31 juillet 2026, Didier Deschamps a fait une annonce fracassante il y a quelques mois. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a fait savoir qu'il n'allait pas rempiler. Didier Deschamps quittera donc son poste en Bleu après la prochaine Coupe du Monde.

«C’est Deschamps qui va valider le planning» Présent au Festival Dello Sport, Zinedine Zidane a postulé publiquement pour prendre la place de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. « Je me sens légitime en équipe de France, où j'ai joué et passé pratiquement 12, 13 ou 14 ans comme joueur. Bien sûr, c'est un rêve, j'ai hâte (...) Mais le moment venu, ce sera un grand plaisir si l'occasion se présente. J'ai mis ma carrière entre parenthèses un moment, mais je me sens pleinement entraîneur », a avoué le Ballon d'Or 98 à la Gazzetta dello Sport.