80M€ : Le coup de folie du PSG sur le mercato !

Bien que discret lors du précédent mercato d'été, le PSG a eu plusieurs dossiers chauds à gérer, à commencer par le cas Bradley Barcola, convoité par Liverpool. Les Reds étaient même prêts à lâcher 80M€ pour recruter l'ailier français. Refus catégorique du PSG qui compte même prolonger l'ancien joueur de l'OL.
Lors du précédent mercato estival, le PSG s'est montré discret en ce qui concerne les arrivées avec seulement trois recrues à savoir Illia Zabarnyi, Renato Marin et Lucas Chevalier. En revanche, côté départs, les Parisiens n'ont pas chômé en se séparant de plusieurs joueurs jugés indésirables, mais certains cadres auraient également pu partir.
80M€ pour Barcola, le PSG dit non !
En effet, comme le rappelle Média Foot, Liverpool a tenté de recruter Bradley Barcola. En quête d'un ailier pour compenser le départ de Luis Diaz, les Reds étaient même prêts à lâcher 80M€ pour recruter l'ancien joueur de l'OL. Refus catégorique du PSG qui n'avait aucune intention de se séparer de Bradley Barcola.
Liverpool veut revenir à la charge, mais...
Et visiblement, Liverpool n'a pas renoncé à l'idée de recruter Bradley Barcola et d'après Media Foot, les Reds pourrait monter jusqu'à 100M€ pour recruter l'international français. Cependant, cela devrait encore être insuffisant pour convaincre le PSG qui discute même d'une prolongation pour Bradley Barcola.