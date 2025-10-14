80M€ : Le coup de folie du PSG sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que discret lors du précédent mercato d'été, le PSG a eu plusieurs dossiers chauds à gérer, à commencer par le cas Bradley Barcola, convoité par Liverpool. Les Reds étaient même prêts à lâcher 80M€ pour recruter l'ailier français. Refus catégorique du PSG qui compte même prolonger l'ancien joueur de l'OL.

Lors du précédent mercato estival, le PSG s'est montré discret en ce qui concerne les arrivées avec seulement trois recrues à savoir Illia Zabarnyi, Renato Marin et Lucas Chevalier. En revanche, côté départs, les Parisiens n'ont pas chômé en se séparant de plusieurs joueurs jugés indésirables, mais certains cadres auraient également pu partir.

80M€ pour Barcola, le PSG dit non ! En effet, comme le rappelle Média Foot, Liverpool a tenté de recruter Bradley Barcola. En quête d'un ailier pour compenser le départ de Luis Diaz, les Reds étaient même prêts à lâcher 80M€ pour recruter l'ancien joueur de l'OL. Refus catégorique du PSG qui n'avait aucune intention de se séparer de Bradley Barcola.