Mercato : L’OM l’approche, il accepte immédiatement !

S’il a pendant un temps pensé que son transfert n’allait pas se concrétiser, Emerson Palmieri a fini par débarquer à l’OM le dernier jour du mercato estival. Le latéral gauche âgé de 31 ans avait déjà donné son accord depuis deux semaines et, conseillé par son frère, a immédiatement accepté de rejoindre le club marseillais.

« J'étais un peu nerveux car j'avais peur qu'ils ne parviennent pas à s'entendre, mais le coach et Benatia me voulaient tellement qu'ils m'ont attendu jusqu'au dernier moment. » Comme il l’a confié à Calciomercato, Emerson Palmieri (31 ans) a bien cru que West Ham et l’OM n’allaient jamais réussir à s’entendre pour son transfert, alors que « deux semaines auparavant, j'avais déjà donné mon accord à De Zerbi. »

«J'ai passé 50 jours à m'entraîner seul» « Un risque que l’affaire tombe à l’eau ? J'avais cette crainte, car je suis un homme de parole, mais cela ne dépendait pas seulement de moi. Avant le transfert, j'ai passé 50 jours à m'entraîner seul, West Ham ne baissait pas ses exigences, mais je suis resté calme car je savais que Marseille était là », a expliqué Emerson Palmieri.