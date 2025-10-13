Mercato : L’OM l’approche, il accepte immédiatement !

S’il a pendant un temps pensé que son transfert n’allait pas se concrétiser, Emerson Palmieri a fini par débarquer à l’OM le dernier jour du mercato estival. Le latéral gauche âgé de 31 ans avait déjà donné son accord depuis deux semaines et, conseillé par son frère, a immédiatement accepté de rejoindre le club marseillais.
« J'étais un peu nerveux car j'avais peur qu'ils ne parviennent pas à s'entendre, mais le coach et Benatia me voulaient tellement qu'ils m'ont attendu jusqu'au dernier moment. » Comme il l’a confié à Calciomercato, Emerson Palmieri (31 ans) a bien cru que West Ham et l’OM n’allaient jamais réussir à s’entendre pour son transfert, alors que « deux semaines auparavant, j'avais déjà donné mon accord à De Zerbi. »
«J'ai passé 50 jours à m'entraîner seul»
« Un risque que l’affaire tombe à l’eau ? J'avais cette crainte, car je suis un homme de parole, mais cela ne dépendait pas seulement de moi. Avant le transfert, j'ai passé 50 jours à m'entraîner seul, West Ham ne baissait pas ses exigences, mais je suis resté calme car je savais que Marseille était là », a expliqué Emerson Palmieri.
«Mon frère m'a immédiatement conseillé d'accepter»
Durant sa mise à l’écart à West Ham, l’international italien (29 sélections) a pu compter sur le soutien de son frère, qui l’a incité à rejoindre l’OM : « Quelle a été ma force pendant cette période ? La présence de mon frère, qui est venu du Brésil à Londres pour être avec moi. Et quand Marseille s'est manifesté, il m'a immédiatement conseillé d'accepter, car ce serait une expérience unique. »