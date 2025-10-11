Transfert à l’OM : C’est une masterclass !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Emerson Palmieri s'impose déjà comme une recrue phare de l'Olympique de Marseille. Arrivé de West Ham pour seulement 1 million d'euros, le latéral gauche italien brille sur le terrain, faisant de lui le meilleur coup de l’été aux yeux de Rémi Dumont, journaliste à RMC.

Cet été, il y a encore eu de nombreux changements à l’OM. Dans les dernières heures du mercato, un nouveau latéral gauche a rejoint la cité phocéenne en la personne d’Emerson Palmieri, arrivé pour environ 1 million d’euros en provenance de West Ham. Une excellente prise de la part du duo Longoria-Benatia, au vu du début de saison de l’international italien. Pour Rémi Dumont, journaliste à RMC, Emerson est tout simplement la meilleure recrue du mercato.

« J'avais peur de la "fausse bonne idée" et c'est une vraie bonne idée » « J’avais vraiment des doutes sur lui. J'avais peur de la "fausse bonne idée" et c'est une vraie bonne idée de la part de Pablo Longoria et de Medhi Benatia par rapport justement à son apport sur le terrain. Il ne fait pas de bruit mais c'est les autres qui en parlent le mieux, et comme on parle de lui, je trouve que c'est un vrai signe comme quoi il a réussi son intégration », estime-t-il, dans le podcast After Marseille.