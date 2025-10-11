Transfert à l’OM : C’est une masterclass !

Emerson Palmieri s'impose déjà comme une recrue phare de l'Olympique de Marseille. Arrivé de West Ham pour seulement 1 million d'euros, le latéral gauche italien brille sur le terrain, faisant de lui le meilleur coup de l’été aux yeux de Rémi Dumont, journaliste à RMC.
Cet été, il y a encore eu de nombreux changements à l’OM. Dans les dernières heures du mercato, un nouveau latéral gauche a rejoint la cité phocéenne en la personne d’Emerson Palmieri, arrivé pour environ 1 million d’euros en provenance de West Ham. Une excellente prise de la part du duo Longoria-Benatia, au vu du début de saison de l’international italien. Pour Rémi Dumont, journaliste à RMC, Emerson est tout simplement la meilleure recrue du mercato.
« J'avais peur de la "fausse bonne idée" et c'est une vraie bonne idée »
« J’avais vraiment des doutes sur lui. J'avais peur de la "fausse bonne idée" et c'est une vraie bonne idée de la part de Pablo Longoria et de Medhi Benatia par rapport justement à son apport sur le terrain. Il ne fait pas de bruit mais c'est les autres qui en parlent le mieux, et comme on parle de lui, je trouve que c'est un vrai signe comme quoi il a réussi son intégration », estime-t-il, dans le podcast After Marseille.
« Je trouve qu’il n’y a rien à dire sur lui »
« Pour être très honnête, il ne m'avait pas marqué plus que ça en regardant ses matchs à West Ham. Et puis généralement, la durée de vie des latéraux gauches à Marseille est très courte. Je pense notamment à Ronan Lodi, à Quentin Merlin qui est resté un an et demi quand même, mais par rapport à Emerson, j'avais peur que ce soit juste une fausse bonne idée dans le sens où il commence à avoir un certain âge, poursuit Rémi Dumont concernant le joueur de 31 ans. Vu par les clubs par lesquels il est passé, je me disais qu’il venait peut-être, pas en préretraite, mais tu peux penser qu'avec l'OM, vu ce qu'il a vécu avant, qu’il vient plus pour transmettre que pour apporter réellement. En fait c'est le titulaire indiscutable. Je trouve qu’il n’y a rien à dire sur lui. Que ce soit son énorme match contre le Real ou face à l'Ajax et même face à Paris, même quand on voit comment il a joué face à Strasbourg et même face à Metz, on a l'impression qu'il fait toujours le même type de match peu importe l'adversaire. Il est costaud, serein et en plus il tire les coups de pied arrêtés. Donc je trouve ça très important aussi pour un latéral. »