Zidane réclamé à l’étranger : L’appel pour snober l’équipe de France !

Arrigo Sacchi a évoqué l’avenir de Zinedine Zidane, toujours sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021. Conscient de son désir de diriger l’équipe de France, l’ancien entraîneur de l’AC Milan aimerait beaucoup voir le technicien français en Serie A, plus précisément sur le banc de la Juventus, où il a évolué en tant que joueur.
« Je me demande : pourquoi un entraîneur qui a créé une telle machine à gagner n'est-il pas en activité ? » Dans un édito pour la Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi s’est exprimé sur l’avenir de Zinedine Zidane, qui a rappelé le week-end dernier son souhait de devenir le sélectionneur de l’équipe de France. « Je sais qu'il souhaite devenir sélectionneur de l'équipe de France, ce qui est compréhensible. En tant que footballeur, il a été un héros pour son pays, qu'il a d'abord mené à la conquête du monde, puis de l'Europe. »
«Pourquoi ne pas l'imaginer sur le banc de la Juve ?»
« Cependant, j'avoue avoir un espoir », a poursuivi Arrigo Sacchi, qui aimerait beaucoup voir Zinedine Zidane entraîner la Juventus. « Il a été un grand joueur de la Juventus, il est devenu un champion sous le maillot bianconero, il a eu un maître comme Marcello Lippi comme guide technique, il a appris de lui, il a suivi ses conseils, alors pourquoi ne pas l'imaginer sur le banc de la Juve ? Pas tout de suite, pas maintenant, bien sûr, car ce serait irrespectueux envers Tudor et son travail. »
«Notre championnat ne pourrait que bénéficier de sa présence»
Selon l’ancien entraîneur de l’AC Milan, avoir Zinedine Zidane serait bénéfique pour le Serie A : « J'aimerais qu'un homme comme Zidane, qui a toujours donné la priorité au football offensif, qui croit au jeu collectif et au talent au service de l'équipe, entre dans le monde de la Serie A. Notre championnat ne pourrait que bénéficier de sa présence. Et puis, Zidane sur le banc de la Juve serait une touche de romantisme qui, dans le football contemporain, fait parfois défaut. Penses-y, Zizou. »