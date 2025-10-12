Zidane à la place de Deschamps, il confirme !

Alexis Brunet

Après la Coupe du monde, Didier Deschamps l’a annoncé, il quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France. Son successeur n’a pas encore été annoncé mais tout porte à croire que Zinédine Zidane pourrait le devenir. Présent en Italie, l’ancien joueur du Real Madrid a confirmé qu’il rêvait de succéder à son ancien coéquipier chez les Bleus.

Du 11 juin au 19 juillet prochain aura lieu la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Une compétition qui sera la dernière de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Cela fait maintenant quelques mois que le sélectionneur a officialisé son départ de l’équipe de France, lui qui sera donc resté 13 ans à ce poste.

Zidane à la place de Deschamps ? Forcément, depuis l’annonce du départ à venir de Didier Deschamps, les observateurs spéculent sur le nom de celui qui lui succèdera. Plusieurs profils sont sortis dans la presse, mais celui qui fait figure de grand favori n’est autre que Zinédine Zidane, qui n’a pas encore retrouvé un banc de touche depuis son départ du Real Madrid en 2021.