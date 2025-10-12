PSG - Ousmane Dembélé : L'annonce historique !

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé rentrait dans l’histoire en remportant le Ballon d’or devant Lamine Yamal. L’attaquant a depuis bien profité, mais ce dimanche il va vivre un moment spécial. En effet, le Parisien va présenter son trophée à Évreux, sa ville d’origine. Un glorieux retour qui fait notamment très plaisir à ses anciens éducateurs.
L’année dernière, le PSG a réalisé une saison historique, en remportant de nombreux trophées, dont la Ligue des champions face à l’Inter Milan (5-0). La réussite des Parisiens a d’ailleurs été soulignée encore un peu plus dernièrement avec le sacre d’Ousmane Dembélé lors de la cérémonie du Ballon d’or.
Dembélé va présenter son Ballon d’or à Évreux.
Ce dimanche, Ousmane Dembélé et son Ballon d’or seront encore de sortie. En effet, le joueur du PSG a prévu de présenter son trophée à sa ville natale, Évreux. Un choix qui montre l’attachement du Parisien à sa région, lui qui avait passé six ans de sa formation à Évreux avant de partir à Rennes.
« C'est un moment historique pour le club »
Forcément, le moment sera assez spécial pour Ousmane Dembélé, mais également pour ses anciens éducateurs comme Romaric Bultel. Ce dernier a côtoyé l’actuel joueur du PSG à l'Évreux FC et il estime que ça sera un moment historique pour le club. « On boucle la boucle aujourd'hui. C'est appréciable de sa part d'avoir eu la volonté de présenter le Ballon d'Or dans sa ville. C'est très appréciable pour les anciens éducateurs et les actuels, c'est un moment historique pour le club », a-t-il déclaré à RMC Sport.