PSG - Ousmane Dembélé : L'annonce historique !

Alexis Brunet

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé rentrait dans l’histoire en remportant le Ballon d’or devant Lamine Yamal. L’attaquant a depuis bien profité, mais ce dimanche il va vivre un moment spécial. En effet, le Parisien va présenter son trophée à Évreux, sa ville d’origine. Un glorieux retour qui fait notamment très plaisir à ses anciens éducateurs.

L’année dernière, le PSG a réalisé une saison historique, en remportant de nombreux trophées, dont la Ligue des champions face à l’Inter Milan (5-0). La réussite des Parisiens a d’ailleurs été soulignée encore un peu plus dernièrement avec le sacre d’Ousmane Dembélé lors de la cérémonie du Ballon d’or.

Dembélé va présenter son Ballon d’or à Évreux. Ce dimanche, Ousmane Dembélé et son Ballon d’or seront encore de sortie. En effet, le joueur du PSG a prévu de présenter son trophée à sa ville natale, Évreux. Un choix qui montre l’attachement du Parisien à sa région, lui qui avait passé six ans de sa formation à Évreux avant de partir à Rennes.