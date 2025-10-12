OM : Greenwood recalé, un grand entraîneur balance !

Alexis Brunet

Il y a cinq ans, Mason Greenwood disputait son premier match avec l’équipe d’Angleterre, mais depuis plus rien. L’attaquant n’a plus jamais été rappelé en sélection et cela malgré une très bonne saison l’année dernière avec l’OM. Visiblement, cela ne devrait pas changer avec Thomas Tuchel à la tête des Three Lions, qui ne semble pas du tout compter sur le Marseillais.

Lors de cette trêve internationale, de nombreux joueurs de l’OM sont partis rejoindre leur sélection. Roberto De Zerbi entraîne donc un groupe relativement restreint, mais dans lequel se trouvent certains joueurs importants à l’image de Mason Greenwood.

Une seule sélection avec l’Angleterre pour Greenwood Malgré de très bonnes performances avec l’OM, Mason Greenwood n’est donc pas appelé en sélection. En fait, cela fait depuis le 5 septembre 2020, date de sa première et unique sélection avec l’Angleterre, que l’attaquant n’a pas été appelé en sélection. Le Marseillais doit cela notamment à ses démêlés judiciaires, mais également au fait d’avoir enfreint les mesures anti-Covid lors de son premier et unique rassemblement avec les Three Lions.