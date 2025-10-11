Ousmane Dembélé : Surprise, son successeur s'annonce à l'OL !

Alexis Brunet

Dernièrement, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’or, après une saison historique avec le PSG. Maintenant, la question se pose déjà de savoir qui succèdera au Français l’année prochaine ? Bien sûr, il y a de sérieux candidats comme Lamine Yamal ou bien Kylian Mbappé, mais un candidat beaucoup moins connu a posé sa candidature et il évolue à l’OL.

Le 22 septembre dernier, le Ballon d’or a rendu son verdict à Paris, au théâtre du Châtelet. Considéré comme le grand favori, c’est Ousmane Dembélé qui s’est emparé du prestigieux trophée individuel. Une juste récompense pour l’attaquant français, qui a brillé avec le PSG, autant d’un point de vue offensif que défensif et qui a mis la main sur de nombreux titres.

Molebe futur Ballon d’or ? L’année prochaine, Ousmane Dembélé sera sans doute encore parmi les candidats pour le Ballon d’or, mais la concurrence sera rude, car ce prix est convoité par tous les footballeurs de la planète. Certains auront toutefois moins de chances que d’autres, comme Enzo Molebe, l’attaquant de l’OL, qui rêve pourtant d’imiter le joueur du PSG un jour. « Je rêve de gagner le Ballon d’Or et devenir le meilleur attaquant que le monde ait jamais connu. En dehors du foot, construire une famille, me marier, avoir des enfants », a déclaré le jeune Lyonnais à Onze Mondial.