Départ du PSG : La terrible révélation sur Cavani !

Alexis Brunet

De 2013 à 2020, Edinson Cavani a fait le bonheur du PSG, pour qui il a marqué 200 buts. L’Uruguayen est considéré comme une légende à Paris, mais malheureusement il n’a jamais pu faire ses adieux au Parc des princes. Le CUP a plusieurs fois tenté de joindre l’ancien buteur de Naples pour le faire revenir, mais... il n’a jamais répondu à l’appel.

À l’été 2024, le PSG disait au revoir à un grand attaquant en la personne de Kylian Mbappé. Quelques années plus tôt, en 2020, un autre grand buteur quittait malheureusement Paris, un certain Edinson Cavani. L’Uruguayen sera resté au total sept ans chez le champion de France, le temps pour lui d’inscrire 200 buts.

Edinson Cavani a rejoint Manchester United après le PSG Après sa longue période au PSG, Edinson Cavani avait tenté une aventure en Angleterre du côté de Manchester United. L’attaquant y sera resté de 2020 à 2022 et il aura inscrit 19 buts en 59 rencontres. Par la suite l’ancien Parisien est passé par Valence et il évolue actuellement à Boca Juniors.