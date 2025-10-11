Il imite Mbappé, le cauchemar du Real Madrid !

Alexis Brunet

Cette trêve internationale va coûter cher au Real Madrid. Vendredi soir, lors du match face à l’Azerbaïdjan, Kylian Mbappé s’est malheureusement blessé et il va donc faire son retour en Espagne. Malheureusement pour Xabi Alonso, il n’est pas le seul joueur de la Casa Blanca à s’être blessé. En effet, Franco Mastantuono a connu le même sort avec l’Argentine.

Vendredi soir, l’équipe de France a enchaîné une troisième victoire de suite dans les éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde, en venant à bout de l’Azerbaïdjan, sur le score de 3-0. Malheureusement, tout n’a pas été tout rose pour les Bleus, qui ont perdu Kylian Mbappé sur blessure en fin de match.

Mbappé forfait pour le match contre l’Islande Déjà sorti sur blessure lors du dernier match du Real Madrid contre Villarreal, Kylian Mbappé n’a encore une fois pas fini une rencontre, car il est sorti sur blessure à la 83ème minute, face à l’Azerbaïdjan, remplacé par Florian Thauvin. L’attaquant madrilène a reçu un coup sur la cheville droite et il n’a pas eu d’autre choix que de sortir. Il est d’ores et déjà forfait pour le prochain match des Bleus face à l’Islande et il est remis à disposition de son club.